الأحد 20 فبراير 2022
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سياسي

«نموذج للإنسان المصري الموهوب»..

برلمانية تشيد بأداء الطيار وليد مراد بعد هبوطه بمطار «هيثرو» بلندن

النائبة ميرفت عبد
النائبة ميرفت عبد العظيم

أشادت النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بأداء الطيار المصري وليد مراد، قائد رحلة مصر للطيران، الذي تمكن بكل براعة من الهبوط بمهارة وانسيابية في مطار (هيثرو) بلندن، رغم صعوبة وقوة العاصفة الهوائية. 

وأكدت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أنه نموذج للإنسان المصري الموهوب الذي يجيد التعامل وقت الأزمات وبمنتهى اليسر والمهارة، في يوم عاصف اشتدت فيه العاصفة، يونيس في لندن، وداخل مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما تمكن الطيار المتمكن لطائرة مصر للطيران ٧٧٧ من الهبوط بسلام وقبل المرعد المحدد بـ٥ دقائق ومن أول محاولة وفي انسيابية أذهلت كل من رآه في وقت كانت الطائرات تتأرجح في الهواء في مشهد مرعب فصار حديث الصحف والمواقع الإنجليزية، حيث استطاع فعل ذلك في الوقت الذي كان الآخرون يقومون بمحاولتين وثلاثة لإتمام الهبوط في هذه الأجواء عاش رجال بلدي ومعادنهم التي تظهر وقت الشدائد ليقولوا للعالم.

وأضافت عبد العظيم، أن المصريون هنا قادة الكون وأول دولة أرست قواعدها في الأرض وقت أن كان العالم ما زال يحبو.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى نجاح ومهارة واحترافية الطيار المصري وليد مراد، المتفردة  التي جعلته مسار اهتمام وحديث العالم؛ لنجاحه فيما فشل فيه جميع قادة الرحلات؛ بالهبوط في المطار ولجوؤهم لتغيير مشار الهبوط.

يذكر أن الكابتن وليد مراد، قائد طائرة مصر للطيران التي هبطت في مطار هيثرو والتي أشادت بها صحف العالم، قال، إنه  خرج من القاهرة ولديه كافة المعلومات حول الأحوال الجوية السيئة، وكان لديه خطة بعمل هذه المناورة وفى حال عدم نجاحها كان سيتوجه إلى مطار آخر.

وضربت العاصفة يونيس دول شمال غرب أوروبا، أمس الجمعة، وهو ما تسبب فى إلغاء عدد كبير من شركات الطيران رحلاتها الجوية فى مطارات لندن، وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو إلى مطارات أخرى، بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية.

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