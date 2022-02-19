وليد مراد يكشف كواليس نجاحه في الهبوط بالطائرة في مطار هيثرو

علق الطيار المصري وليد مراد على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ببراعته بالهبوط بالطائرة وسط أجواء عاصفة غير مسبوقة تسمى" يونس" قائلا: “طبيعة عملي تعتمد على أصول معينة، ففي البداية يدخل لغرفة العمليات الخاصة بهم ليعطيهم خطة كاملة عن الرحلة من أول الخروج ولحين الوصول للوجهة النهائية”.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون إي" مساء اليوم السبت: “أنا طالع وعارف أن فيه عاصفة هناك واحنا بنطير طبقا لأصول وقواعد، وانطلقت من مطار القاهرة في رحلتي الاعتيادية إلى مطار هيثرو بلندن، وقبيل الوصول إلى المطار أخبرت الركاب بسوء في الأحوال الجوية وعلم بها الركاب من قبل”.