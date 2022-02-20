الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح بيراميزا للفنادق ترتفع 192% خلال 2021

أرباح بيراميزا للفنادق
أرباح بيراميزا للفنادق

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ارتفاع أرباحها خلال 2021 بنسبة 192% على أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها حققت صافي ربح خلال 2021 بقيمة 62.47 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 21.4 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس العام لتصل إلى 275.5 مليون جنيه، مقابل 69.36 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة لتسجل 41.97 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 17.08 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا خلال النصف الأول من العام الجاري تراجع خسائرها بنسبة 91%، لتسجل صافي خسارة بلغ 967.9  ألف جنيه ، مقابل 10.96 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 37.77 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 45.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول لتسجل 3.82 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وكانت بيراميزا سجلت صافي خسارة بلغ 2.86 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 2.28 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا خلال النصف الأول من العام الجاري تراجع خسائرها بنسبة 91%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي خسارة بلغ 967.9 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 10.96 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 37.77 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 45.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول لتسجل 3.82 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

مصر خسائر سياح تراجع مستوى اليوم السياحية النصف مارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

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