محافظ مطروح يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية الشاغرة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم والتي شملت وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية، وموجه عام وأول مادة دراسية، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة بكافة المراحل التعليمية بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن 159 من العاملين بتعليم مطروح والذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التي تم الإعلان عنها تقدموا للوظائف الإشرافية اجتاز منهم عدد 137 قيادة وفق تقديرات لجنة المقابلات الشخصية والتي أجريت لهم منذ ثلاثة أشهر .

وقدم محافظ مطروح التهنئة إلى الفائزين فى مسابقة الوظائف الإشرافية، متمنياً لهم مزيد من التوفيق فى وظائفهم واستمرار جهودهم لإثراء العملية التعليمية والرقي بها.

كما قدم وكيل تعليم مطروح الشكر إلى محافظ مطروح، عرفانا بتقديم كافة الدعم للعملية التعليمية بما يحقق أهداف التطوير المنشودة، مسايرة لخطة الدولة نحو النهوض بالتعليم وإعداد كوادر قادرة على بناء الدولة المصرية الحديثة، ومواكبة خطط المشروعات القومية .