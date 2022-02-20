الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية الشاغرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم والتي شملت  وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية، وموجه عام وأول مادة دراسية، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة بكافة المراحل التعليمية بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن 159 من العاملين بتعليم مطروح والذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التي تم الإعلان عنها تقدموا للوظائف الإشرافية اجتاز منهم عدد 137 قيادة  وفق تقديرات لجنة المقابلات الشخصية والتي أجريت لهم منذ ثلاثة أشهر .

وقدم  محافظ مطروح  التهنئة إلى الفائزين فى مسابقة الوظائف الإشرافية، متمنياً لهم مزيد من التوفيق فى وظائفهم واستمرار جهودهم لإثراء العملية التعليمية والرقي بها.

كما قدم  وكيل تعليم مطروح الشكر إلى محافظ مطروح، عرفانا بتقديم كافة الدعم للعملية التعليمية بما يحقق أهداف التطوير المنشودة، مسايرة لخطة الدولة نحو النهوض بالتعليم وإعداد كوادر قادرة على بناء الدولة المصرية الحديثة، ومواكبة خطط المشروعات القومية .

محافظ مطروح تعليم مطروح المقابلات الشخصية الوظائف الإشرافية لجنة المقابلات الشخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

«تلاعب محطات وقود في العدادات بعد قرار تحريك أسعار البنزين».. الحكومة ترد

من هو أحمد أبوالنصر الشهير بـ«طبيب الكركمين»؟ (إنفوجراف)

بـ 900 ألف جنيه.. ضبط 5 يروجون مخدري«كيتامين وبيثادين» في القاهرة والجيزة

«التضامن»: برنامج فرصة يستهدف توفير حياة كريمة لمستفيدى تكافل وكرامة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتفاق قريب في فيينا حول «النووي الإيراني»

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة