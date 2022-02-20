الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة هندية تنقل تجربة «هينا خان» في زيارة مصر: تستمتع بالكثير من المرح (صور)

الفنانة الهندية هينا
الفنانة الهندية هينا خان

اهتمت صحيفة "إنديان إكسبرس" بنقل تجربة الفنانة الهندية الشهيرة هينا خان في السفر إلى مصر للاحتفال بعيد الحب في وقت سابق من هذا الأسبوع ومشاركتها العديد من الصور الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن تلك التجربة “تمنح جمهورها بعض الأهداف الجادة عن السفر والسياحة”.

https://www.instagram.com/realhinakhan/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9311df68-7d37-46d1-9c06-44b3ae23846b

وتقضي هينا خان عطلتها في مصر برفقة خطيبها المنتج الهندي الشهير روكي جاسوال، زارت خلالها أهرامات الجيزة والأقصر وأسوان، وأبدت الفنانة الهندية إعجابها بالحضارة المصرية وآثارها القديمة، من خلال عدة صور ومقاطع فيديو، شاركتها مؤخرا مع جمهورها عبر الإنترنت، دعت فيها لزيارة أرض الفراعنة، ولفتت الصحيفة الهندية إلى أن تلك الصور تمنح معجبي الفنانة الشهيرة نظرة خاطفة على ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية. 

وأضافت الصحيفة أن هينا خان شاركت مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تستمتع "بالطقس المثالي والموقع المثالي والرفيق المثالي"، في إشارة إلى صورتها من أمام الأهرامات وبجانبها جمل، والتي وصفته بـ"الرفيق المثالي"، ونقلت عن الفنانة الهندية الشهيرة قولها في معرض حديثها عن زيارتها لمصر "لقد حظيت بتجربة رائعة في الجيزة بمصر. تأخذك هذه الأهرامات بالزمن إلى الوراء في لمحة واحدة. عليك أن تراها لتصدق ذلك، مضيفًا الهاشتاج "السفر عبر الزمن" و"عجائب العالم". 

وتابعت أن "خان" نشرت أيضا صورًا من داخل معبد فيلة بمدينة أسوان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة "التاريخ لا ينتمي لنا، بل نحن الذي ننتمي إليه"، كما وصفت نفسها بأنها "متجولة" مشيرة كيف أن التجول في مصر مرتبط بالألغاز والذكريات.

 كما لفتت الصحيفة إلى مشاركة هينا خان مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مع مرشدها السياحي، داعية فيها لزيارة مصر للاستمتاع بمواقعها الأثرية والسياحية، وعلقت الصحيفة قائلة "هينا تستمتع حقا بالكثير من المرح في جولتها في مصر". 

صحيفة إنديان إكسبرس السفر أهرامات الجيزة الأقصر وأسوان الفنانة الهندية

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