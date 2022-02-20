الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة» يثمن التعاون مع «التنمية المحلية» في تدريب قيادات

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أهمية دور القيادات المحلية في إدارة الشأن العام على المستوى المحلي، وفي تحقيق التنمية المحلية، خاصة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى توفير حياة أفضل لأكثر من نصف سكان البلاد.

جاء ذلك خلال لقاءً رئيس الجهاز مع عدد من القيادات بوزارة التنمية المحلية، وذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظمها مركز الإدارة العامة التابع للجهاز بعنوان "الإعداد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة – العالية – مدير عام".

ووجه الدكتور صالح الشيخ، الشكر إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية على دعمه لجهود الإصلاح الإداري والتعاون المُثْمر والفعّال بين الوزارة والجهاز، مثمنا حرصه على الاستثمار في القيادات المحلية وبناء وتنمية قدراتهم، والذي يسهم بدوره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجهاز رؤية خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات، كما استعرض محاور الخطة الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، تنمية وبناء القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة، بالإضافة إلى ما تم إنجازه فيها.

وينفذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حزمة برامج تدريبية لتأهيل العاملين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام الجارى، والتى تتنوع بين حزم برامج تخصصية وأخرى للجدارات السلوكية وبرامج تدريبية حول مبادئ الوظيفة العام والتعريف بالقانون المنظمة لعمل الموظفين.

كما ينظم مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد كبير من مسابقات التعيين والنقل والندب للملتحقين الجدد بالجهاز الإداري للدولة والموظفين القدامى وفق منظومة إلكترونية دون أي تدخل بشرى. 

التنظيم والإدارة صالح الشيخ تدريب التنمية المحلية العاصمة الإدارية

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وائل لطفي

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