التصريح بدفن جثة طفل غرق فى ترعة نجع حمادى بسوهاج

أمرت النيابة العامة في محافظة سوهاج، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة طفل توفي غرقًا في ترعة نجع حمادي، حيث انزلقت قدماه أثناء لهوه بجوار المنزل لعدم إجادته السباحة، وتسليم الجثة لذويها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده غرق طفل يبلغ من العمر عامين، في ترعة نجع حمادي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن غرق الطفل "حسن. م. ا - عامين" - ويقيم بذات الناحية، وبسؤال والدته المدعوة "نورا. ص. م - 31 عامًا" - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية، أفادت بأنه أثناء لهو طفلها المذكور على حافة الترعة المجاورة للمنزل انزلقت قدماه، وسقط بها؛ ما نتج عنه غرقه ووفاته ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتم انتشال الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي بمعرفة مفتش الصحة، والذي أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ونفى الشبهة الجنائية، وحُرِرَ المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.