الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رويترز: سماع دوى انفجارات وسط دونيتسك بشرق أوكرانيا

سماع دوي انفجارات
سماع دوي انفجارات وسط دونيتسك بشرق أوكرانيا

أفادت وكالة رويترز اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها انفصاليون في شرق أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع إعلان  الجيش الأوكراني، عن إغلاق نقطة تفتيش في دونباس التي يسيطر عليها انفصاليون بسبب قصف مكثف.

يأتي هذا فيما قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأحد، نقلًا عن مسئولين أوروبيين إن واشنطن لديها معلومات استخبارية تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة، أن واشنطن لم تتقاسم مع أوروبا معلومات استخبارية تتحدث عن اتخاذ بوتين قرار الغزو.

فيما ذكرت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، أن قوات أوكرانية قصفت عدة مستوطنات خلال الليل في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد بمنطقة دونباس، وفقًا لمكتب تمثيلية دونيتسك في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

 يأتي هذا فيما عبر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في حديثه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مخاوف برلين من قطع روسيا المحتمل لإمدادات الغاز إلى أوروبا في حال نشوب حرب بأوكرانيا معتبرة أنها خطوة قد تعطل أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأوضح وزير المالية الألماني، "روسيا كانت دائمًا موردًا موثوقًا للغاز الطبيعي لألمانيا، حتى في ذروة الحرب الباردة، مضيفًا أن هذا قد يتغير إذا غزت روسيا أوكرانيا وعاقب الغرب موسكو بحزمة عقوبات قاسية".

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