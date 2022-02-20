انطلاق احتفالات الكويت بعيدها الوطني 61 للاستقلال

تحتفل الكويت بعيدها الوطني في 25 من شهر فبراير الحالي وذلك بمناسبة ذكرى مرور 61 على استقلالها، وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذكرى 31 للتحرير، بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت.

ويرجع تاريخ أول احتفال إلى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التي أقيم فيها احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف ما يعيق إقامة الاحتفالات السنوية فتم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت في 25 فبراير 1963 والذي كان الاستقلال في عهده، ومنذ ذلك التاريخ والكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.

ويحتل العيد الوطني الكويتي مكانة خاصة في نفوس الشعب الكويتي، لا يخبو بمرور السنين أو تعاقب الأجيال، وهو ما يعكسه عدد المشاركين الكبير في الاحتفال بالكويت وخارجها كل عام، حيث أن الاحتفالات الوطنية يجتمع عليها كل فئات الشعب بمختلف الأديان ، و كل شرائح المجتمع الكويتي قاطبة سواء كانوا داخل أو خارج الكويت كما تتزين ميادين وشوارع الكويت بأضواء الزينة والأعلام بكافة الميادين العامة ، كما تفتح الكويت أبراجها ومعالمها وأبوابها التاريخية والسياحية ترحيبا بالزوار، وتنشط فعاليات الاحتفال في كل محافظات الكويت الست.

ولا يقتصر العيد الوطني على مشاركة المواطنين الكويتيين من خارج الكويت وداخله فقط بهذا العيد، بل تشارك فيه قوات الجيش الكويتي العسكرية في هذه الاحتفالات، حيث تشارك وحدات الجيش في جميع الأصعدة البرية والبحرية والجوية، كما تشارك أيضا وزارة الداخلية والحرس الوطني وحرس الحدود والشرطة، بعروض مميزة.

وقال وزير الإعلام والثقافة الكويتي الدكتور حمد روح الدين في تصريح سابق إن الاحتفالات الوطنية هذا العام 2022 ، تأتي بطابع خاص يعكس الاهتمام من قبل القيادة السياسية والحكومة ، للعمل على خلق أجواء من البهجة والفرح والترفيه في الكويت للموطنين والمقيمين على حد سواء.

وكشفت بيانات رسمية أن أكثر من 242 ألف مواطن ومقيم سيسافرون عبر مطار الكويت خلال عطلة الأعياد الوطنية التي تمتد لنحو 10 أيام، وان قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين تشمل القاهرة ودبي وجدة.

وأظهرت الأرقام أن الفترة من 24 الجاري حتى 5 مارس المقبل ستشهد حركة سفر عبر مطار الكويت لأكثر من 242 ألف مواطن ومقيم، وأكثر من 55% منهم سيغادرون بواقع 133541 مواطنا ومقيما، ونحو 44% من المسافرين عبر المطار قادمين إلى الكويت بواقع 108494 مواطنا ومقيما، فيما تشير الأرقام إلى أن عدد مغادري الكويت خلال عطلة الأعياد الوطنية يفوق القادمين إليها بنسبة 23% بما عدده 25047.

كما كشفت الأرقام أن مطار الكويت سيشهد خلال عطلة الـ 10 أيام نحو 2280 رحلة طيران لنقل الركاب بمتوسط 228 رحلة جوية يوميا، إذ تتضمن الرحلات خلال العطلة نحو 1141 رحلة قادمة بمتوسط 114 رحلة يوميا و1140 رحلة مغادرة بمتوسط 114 رحلة يوميا.

من ناحية أخرى تنظم الأندية الرياضية الكويتية مجموعة من الفعاليات الرياضية والاجتماعية على هامش احتفالات العيد الوطني ال 61 للكويت، وسط مشاركة كبيرة من أعضاء تلك الأندية الرياضية وأجواء من البهجة من قبل المواطنين والمقيمين، حيث تأتي تلك الاحتفالات تعبيرا وتجسيدا عن حب أبناء الكويت لبلادهم التي قدمت وما تزال لأبنائها الكثير في شتى المجالات ومنها المجال الرياضي .