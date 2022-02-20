«دونيتسك الشعبية»: أحبطنا عملا تخريبيا استهدف منشآت حيوية

أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن إحباطها لعمليات تخريبية كانت تستهدف تفجير عدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية الهامة في المنطقة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا جاء فيه: “أحبطت القوات الخاصة التابعة لوزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية مجموعة عمليات تخريبية كانت تخطط لتفجير المحطات الكهربائية وأنابيب الغاز”.

وأضاف البيان: "في 19 فبراير، أثناء تلقي معلومات استخباراتية قامت القوات الخاصة التابعة لوزارة أمن الدولة بجمهورية دونيتسك الشعبية في المدينة بإحباط عملية تخريب معادية لجماعة إرهابية خططت لتفجير محطات كهربائية وخطوط أنابيب جاز على أراضي الجمهورية".

وتابع البيان: "نجحت القوات الخاصة باعتقال الإرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار حيث أدى الاشتباك إلى إصابة جنديين من القوات الخاصة بجروح".

وكان المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك، أعلن صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية الأوكرانية قامت بإطلاق 1120 قذيفة متفجرة من عيار 120 ملم.

وتتزايد المخاوف من هجوم روسي لأوكرانيا مع تزايد وتيرة انتهاك وقف إطلاق النار بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية التي تقاتلهم منذ العام 2014 في شرق أوكرانيا، في نزاع أودى حتى الآن بحياة أكثر من 14 ألف شخص.