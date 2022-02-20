الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«دونيتسك الشعبية»: أحبطنا عملا تخريبيا استهدف منشآت حيوية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن إحباطها لعمليات تخريبية كانت تستهدف تفجير عدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية الهامة في المنطقة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا جاء فيه: “أحبطت القوات الخاصة التابعة لوزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية مجموعة عمليات تخريبية كانت تخطط لتفجير المحطات الكهربائية وأنابيب الغاز”.

وأضاف البيان: "في 19 فبراير، أثناء تلقي معلومات استخباراتية قامت القوات الخاصة التابعة لوزارة أمن الدولة بجمهورية دونيتسك الشعبية في المدينة بإحباط عملية تخريب معادية لجماعة إرهابية خططت لتفجير محطات كهربائية وخطوط أنابيب جاز على أراضي الجمهورية".

وتابع البيان: "نجحت القوات الخاصة باعتقال الإرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار حيث أدى الاشتباك إلى إصابة جنديين من القوات الخاصة بجروح".

وكان المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك، أعلن صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية الأوكرانية قامت بإطلاق 1120 قذيفة متفجرة من عيار 120 ملم.

وتتزايد المخاوف من هجوم روسي لأوكرانيا مع تزايد وتيرة انتهاك وقف إطلاق النار بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية التي تقاتلهم منذ العام 2014 في شرق أوكرانيا، في نزاع أودى حتى الآن بحياة أكثر من 14 ألف شخص.

روسيا اعتقال جماعة إرهابية انفصال الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-2-2022

حالة الطقس غدًا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

غرف عمليات «المرور» تتابع حركة السيارات في ظل موجة الطفس السيئ

«سعفان» يُعلن عن 39 وظيفة قيادة خالية بديوان «القوى العاملة»

مشاركة وزير الخارجية فى «ميونخ للأمن» تتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟