الناتو يعلق على وثيقة تكشف نية الأعضاء عدم السعى للتوسع شرقًا

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تعليقا على اكتشاف وثيقة أرشيفية سرية أعلنت فيها الدول الغربية عدم سعيها لتوسيع الحلف نحو الشرق ونشرتها قناة ARD التلفزيونية: إنه لا يعتقد أن الحلف قد نكث بوعده أو خالف الوعود بعدم التوسع وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وأضاف : "لا، إن الناتو يتخذ قرارات مع 30 دولة عضو، ولا يوجد قرار في أي مكان أن دول الناتو وافقت على التخلي عما هو مكتوب في معاهدة تأسيس الناتو، معاهدة واشنطن".

في وقت سابق، ذكرت "شبيغل" الألمانية أنه تم العثور على وثيقة أرشيفية تعود لعام 1991 في الأرشيف الوطني البريطاني، حيث أعلنت الدول الغربية أن التوسع باتجاه الشرق لتحالف شمال الأطلسي غير مقبول.

وفي سياق متصل، قالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا إن روسيا "تنشر العنف في الأراضي التي تسيطر عليها وتحاول إلقاءاللوم على أوكرانيا".

وكتبت السفارة في تغريدة عبر تويتر : "العالم متحد في إدانته للاستفزازات الروسية الساخرة والواضحة. كلنا نعرف من هو المعتدي، إنها روسيا".

وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن روسيا تستعد لخلق ذريعة لغزو أوكرانيا، وأن ذلك قد يأخذ شكل تصعيد مصطنع في الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، وفقا لتقرير أورده موقع أكسيوس الأمريكي.

يشار إلى أن منطقتي دونتسيك ولوهانسك شهدتا أكثر من 1500 انتهاكا لوقف إطلاق النار يوم الجمعة، وهو ارتفاع هائل، وفقا لبعثة المراقبة في أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة الاتحاد الأوروبي والناتو وعدد من قادة الدول عبر الأطلسي قلقهم بشأن استمرار حشد روسيا قواتها على حدود أوكرانيا، مجددين دعمهم القوي لسيادة أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية الليلة الماضية.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشر على موقعه الإلكتروني - أن الرئيس الأمريكي تحدث مع الزعماء عبر الأطلسي حول احتمالية حدوث المزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا، معربين معا عن قلقهم العميق إزاء استمرار حشد روسيا للقوات، وكرروا دعمهم القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وناقشوا أهمية تقديم المزيد من المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا.