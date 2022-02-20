جونسون يحذر من أن الأوضاع فى أوكرانيا قد تؤدى لنشوب أكبر حرب بأوروبا منذ 1945

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الأوضاع في أوكرانيا قد تؤدي إلى اندلاع أكبر حرب في أوروبا منذ العام 1945.

وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "BBC" : "الخطة التي نراها تشبه ما يمكن أن يتحول إلى أكبر حرب في أوروبا منذ العام 1945 من حيث النطاق".

واعتبر جونسون أنه "يوجد احتمال عال بما فيه الكفاية" لشن القوات الروسية عملية غزو لأوكرانيا، زاعما أن ذلك قد يحدث ليس فقط عبر منطقة دونباس وإنما من الحدود البيلاروسية الأوكرانية "من أجل تطويق كييف".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني مع ذلك على أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي ليس فقط إلى معاناة الأوكرانيين وإنما الشعب الروسي.

وتدعي الدول الأعضاء في الناتو بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

و علي صعيد آخر ، حث مسئولو الصحة في إنجلترا، رئيس الوزراء بوريس جونسون، على التريث وعدم التسرع في التحرك لرفع كل القيود الرامية لمكافحة جائحة "كوفيد- 19" في إطار خطته للتعايش مع الأمر.

وألغى جونسون بالفعل كل قيود مكافحة "كوفيد- 19" في إنجلترا، ومن المنتظر أن يعلن يوم الإثنين عن خططه لتوسيع الدائرة، مما يشير إلى أنه يريد التحرك لإنهاء إلزام الناس بالعزل الذاتي عند ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال "ماثيو تيلور"، رئيس اتحاد منظمات هيئة الصحة العامة في إنجلترا: "لا يزال الكثير يعترض خطط هيئة الصحة العامة الطموح للتعافي لو أن الحكومة تسرعت في تنفيذ خططها للخروج من الجائحة، وهذا هو سبب دعوة مسئولي الصحة للحرص والاعتماد على أسلوب يستند إلى الأدلة والبراهين".

كانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أنه من الممكن خفض مدة الحجر الصحي للمصابين بكوفيد- 19، لكن يتعين الإبقاء عليها، وفي حين يعتزم جونسون إلغاء الإلزام القانوني بالعزل الذاتي فإن النصيحة بالعزل الذاتي ستظل قائمة.

وبدأت بريطانيا في تطبيق الإلزام القانوني بالعزل الذاتي في سبتمبر 2020 بعد تخفيف أول إجراءات عزل عام لمكافحة الجائحة، وكان من النادر وضع إلزام قانوني بإرشادات الصحة العامة قبل الجائحة.