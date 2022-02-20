الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 63.2 % للعامة 64 % للمهنية

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 63.2 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 64% للإعدادية المهنية.


جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.


وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ووجههم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في الفصل الدراسي الثاني وتحقيق النجاح، متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، وأعرب عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.


وأشار محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 63.2% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 53 ألف و358 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 85 ألف و10 طالبًا.

ولفتً إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 ألاف و179 طالبا نجح منهم 5669 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 64 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 83 % ، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

اسيوط محافظة امتحانات التعليم الفنى محمد ابراهيم محافظ أسيوط وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية التربية والتعليم الشهادة الاعدادية أولياء الأمور القيادة السياسية اللواء عصام سعد نتيجة الفصل الدراسي الأول

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