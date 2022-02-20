الإحصاء: 9.8 مليار دولار صادرات مصر لدول غرب أوروبا خلال 11 شهرا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لدول غرب أوروبا إلى حدود 9.8 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 5.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.2 مليار دولار.



وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر لإيطاليا بلغت 2.1 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 875.1 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات مصر لأسبانيا إلى حدود 1.672 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 753.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 919.6 مليون دولار.



وأضاف جهاز الإحصاء، صادرات مصر إلى فرنسا ارتفعت لـ 853.6 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 479.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 373.8 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات لألمانيا لـ 758.9 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 591.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 167.1 مليون دولار.



كما أشار إلى ارتفاع صادرات مصر إلى بلجيكا لـ 411.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 234.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 177 مليون دولار، وبلغت صادرات المملكة المتحدة لـ 102.9 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 71.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 31 مليون دولار، والصادرات فنلندا 32.8 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 19 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 13.8 مليون دولار.