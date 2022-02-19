بالأرقام.. «صحة المنيا» تعلن تفاصيل الخدمات الطبية للقرى الأكثر أحتياجًا

قالت الدكتورة ميرفت سعد، مدير مستشفيات المنيا، مدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة إنه تم تقديم خدمات عناية لـ553 مريضًا؛ وتقديم خدمات حضانات لـ552 طفلاً، وتقديم خدمات غسيل كلوى لـ951 مريضًا، بإجمالي 11004 جلسات غسيل كلوى، وتقديم خدمات أشعة تشخيصية لـ18721 مواطنًا وتقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـ114 ألف مواطن من أهالي المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، السبت، تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـ114 ألف و516 مواطنًا وتقديم خدمات بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ41 ألف و841 حالة، خلال شهر.

أكد الدكتور محمد نادي، وكيل صحة المنيا استمرار الجهود المبذولة من المديرية من خلال إدارة الطب العلاجي لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. تكثيف المرور على المستشفيات والمنشآت الصحية.

أعلن الدكتور شحاتة كمال، مدير عام إدارة الطب العلاجي الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى، إضافة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية وتكثيف المرور على المستشفيات والمنشآت الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضح كمال أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـ 114 ألف و516 مواطن وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ41841 حالة، وإجراء 6433 عملية جراحية و369 ولادة طبيعية و347 ولادة قيصرية.

وتنظم مديرية الصحة بالمحافظة قوافل طبية وعلاجية مجانية تستهدف القري الأكثر احتياجا والتي تبعد 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي ضمن مبادرة "حياة كريمة" للعناية بصحة المواطنين حيث كانت آخر قافلة بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، يومي 14 و15 فبراير الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1929 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وشملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 246 حالة جراحة و624 حالة أطفال و281 باطنة و113 قلب و105 نساء و53 تنظيم أسرة و97 أسنان و235 جلدية و175 انف وأذن، الى جانب أنه تم عمل 76 تحاليل مختلفة وعمل 16 حالة موجات صوتية وعمل حالة اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ120 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج، إضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ74 مترددًا، وتم استخدام 12 عيادات متنقلة.