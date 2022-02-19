السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكبوا 7 وقائع.. إحالة تشكيل سرقة «التوك توك» في الخصوص للجنح

حبس
حبس

أحالت نيابة الخانكة، اليوم السبت،  المتهمين بسرقة الدراجات النارية “توك توك” بأسلوب المفتاح المصطنع والتوصيلات الكهربائية بمنطقة الخصوص، إلى محكمة الجنح. 

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع والتوصيلات الكهربائية بمنطقة الخصوص. 

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب بمنطقة الخصوص وأقروا ببيع 3 دراجات منها بمبلغ 6 آلاف جنيه لـ«التوك توك» الواحد. 

بداية الواقعة عندما تعددت البلاغات أمام قسم شرطة الخصوص، بما يفيد سرقة دراجات “التوك توك” بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة القسم.

ونجحت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، في تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدوا عن المتهمين بشراء التكاتك المسروقة.

شرطة قسم شرطة سرقة إحالة واقعة تشكيل

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