السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: الجهات التنظيمية الأمريكية تدرس السماح بجرعة رابعة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة بأن الجهات التنظيمية الصحية في الولايات المتحدة تدرس السماح بإعطاء جرعة رابعة محتملة من لقاح كوفيد-19 في الخريف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، قولها إن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، وسيعتمد الترخيص على أن تثبت الدراسات الجارية أن إعطاء جرعة رابعة من شأنه أن يعزز الدفاعات المناعية التي تضاءلت لدى الأشخاص بعد حصولهم على الجرعة المعززة الأولى، وأن يقلل من خطر تعرضهم لأعراض مرضية شديدة.

أضافت الصحيفة في تقريرها أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" تعكف على مراجعة البيانات للسماح بجرعة معززة ثانية من لقاحي "فايزر/ بيونتك" و"موديرنا".

وذكرت أنه لم يصدر قرار نهائي بعد في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه قد يصبح من الضروري إتاحة الجرعة المعززة الثانية في موعد أبكر من الخريف في حال ظهور متحور جديد.

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