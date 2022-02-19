السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

على رأسها المحاكم .. وزارة العدل تستكمل «رقمنة» قطاعات الوزارة

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

واصلت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، استكمال إجراءات عملية التحول الرقمى فى جميع قطاعات الوزارة، وخاصة المحاكم باعتباره أكبر قطاع جماهيرى يتعامل بشكل يومي معها، والتى كان من بينها إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني.

وبشأن لأوراق التى كانت منتشرة بين أروقة المحاكم، فقد تم إطلاق مشروع لأرشيف الالكتروني يحقق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة حيث تم ارشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة وأرشفة 77 ألف قضية بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية و204.4 ألف قضية بواقع 13 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية و18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ من 2016 حتى 2020 بمحكمة حلوان الابتدائية و24.1 ألف قضية بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وأرشفة 34.3 مليون ورقة من إجمالي متوقع 63 مليون ورقة ملفات قطاعات وإدارات الوزارة بنسبة 54%.

وزير العدل محكمة جنوب القاهرة شمال سيناء جنوب القاهرة الابتدائية اجراءات التحول الرقمي المستشار عمر مروان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

أرقام قياسية لمحمد صلاح بعد هدفه في نورويتش سيتي

أسعار برامج العمرة: الاقتصادى بـ35 ألف جنيه

القبض على أحمد أبوالنصر الشهير بـ طبيب الكركمين

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

إلهام محمد شاهين تكتب: ضرورة استنباط أحكام جديدة لتحقيق العدل والإنصاف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟