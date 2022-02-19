السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: الخلاف حول الإسراء والمعراج يصب في إزكاء نار التطرف الديني

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإعلام في الماضي كان يرتب أجندة اهتمامات الشارع المصري، ولكن الآن في ظل وجود السوشيال ميديا أصبح الشارع شريكًا رئيسيًا للإعلام، وأصبحت السوشيال ميديا هي من تحدد للإعلام الاهتمامات، وفيما يتحدث.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أننا للأسف أصبحنا نترك القضايا الحقيقية، ونلجأ إلى مناقشة الموضوعات الفارغة، موضحًا أن هذا تسبب في حدوث فجوة بين ما تفعله الدولة والرئيس والحكومة والشارع، متابعًا: "الدولة بتقول رايحين لمصر الرقمية وعاوزين نعمل منظومة قانونية تعرفنا اقتصادنا وضعه ايه، ونفتح جامعات أهلية تكون فيها تخصصات جديدة، في حين الناس تقاوم هذا التحديث بسبب السوشيال ميديا، وتشيع جوًا من الإحباط بأن مفيش حاجة هتحصل".

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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