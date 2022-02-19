«سلامتك تهمنا» في بورسعيد: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمحافظة

ؤوالصحة المهنية بالوزارة، وصلت بورسعيد لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل شركات المحافظة، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال وزير القوى العاملة إن المبادرة ترمي إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

وافتتح السيد السنجابي، مديرية القوى العاملة ببورسعيد مبادرة "سلامتك تهمنا"، السبت، في قطاع السياحة بفندق أركان (الباتروس)، بحضور 43 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بـ18 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، ويقوم الوزير يرافقه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان غدا الأحد بحضور ختام فعاليات المبادرة.

حضر الافتتاح محمود الشرقاوي مدير عام الفندق والكيميائي محمد مدكور ممثلاً عن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة والكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ببورسعيد، وجميع مفتشي السلامة والصحة المهنية بالمحافظة.

وتناولت المبادرة مجموعة من المحاضرات، تعرضت المحاضرة الأولى منها لتحليل المخاطر وكيفية التعرف عليها فى بيئة العمل وتقييمها، من حيث احتمالية حدوثها وشدة الإصابات الناتجة عنها، وكذا معرفة الاحتياطات اللازمة لتقليل احتمالية حدوثها، وألقى المحاضرة الكيميائي محمد مدكور .

أما المحاضرة الثانية والتي قدمها الكيميائى أحمد محمد عبد الفتاح من مسئولي السلامة والصحة المهنية بالمديرية تناولت، اشتراطات السلامة في حمامات السباحة وتشمل الإطار التشريعي في اشتراطات السلامة، وطرق الوقاية من المخاطر الكهربائية والكيميائية والبيولوجية المتواجدة بحمامات السباحة.

وتطرقت المحاضرة الثالثة للحديث عن الأرجونومكس ( الموائمة )، من حيث نشأة علم الارجونومكس، والعوامل المؤثرة عليه، والاجراءات الواجب إتخاذها للوقاية من تأثيرات الارجونومكس ، وطرق الوقاية الامنة فى العمل المكتبى والمناولة من تأثيراته، وقدمتها الكيميائية رضـا عبد السلام من العاملين بالسلامة والصحة المهنية بالمديرية.