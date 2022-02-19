السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

بيني جانتس
بيني جانتس

يلتقي بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مسئولون إسرائيليون إن جانتس سيقدم لهاريس موقف تل أبيب من عدة نقاط يجري نقاشها في مسار فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد المسئولون الإسرائيليون أن تقديراتهم تشير إلى أن التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني بات قريبًا، حسبما نشر موقع «أكسيوس» الأمريكي.

من جانبها، أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن جانتس سيناقش مع نائبة الرئيس الأمريكي مستجدات الأزمة الأوكرانية. 

الرئيس الامريكي نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كاميلا هاريس إيران الأزمة الأوكرانية

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