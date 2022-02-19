جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

يلتقي بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مسئولون إسرائيليون إن جانتس سيقدم لهاريس موقف تل أبيب من عدة نقاط يجري نقاشها في مسار فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد المسئولون الإسرائيليون أن تقديراتهم تشير إلى أن التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني بات قريبًا، حسبما نشر موقع «أكسيوس» الأمريكي.

من جانبها، أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن جانتس سيناقش مع نائبة الرئيس الأمريكي مستجدات الأزمة الأوكرانية.