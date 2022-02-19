السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سيدة وإصابة 3 في انقلاب سيارة بالطريق الدولي

اسعاف
اسعاف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة بالكيلو 65 بالطريق الدولي وادي النطرون، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي. 

والمصابون هم: مدحت محمد رفاعي، 65 سنة مصاب بكدمة شديدة بالظهر وجرح بالجبهة وسحجات وكدمات بالجسم، منى مدحت محمد رفاعي، ٣٣ سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، سيدرا أحمد محمد ٣ ستوات مصابة باشتباه كسر في الساق اليسري وكدمات وسحجات بالجسم، إضافة إلى نعمت محمد عليوة، ٦٥ سنة، جثة هامدة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ علي جثمان السيدة في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

ولقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 أشخاص آخرين، أمس، في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 15 في الطريق الإقليمي، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقلهم إلي مستشفي العلمين النموذجي. 

انقلاب سيارة حوادث الطرق مصرع سيدة مستشفى العلمين النموذجي الطرؤق الدولي إصابة ٣ أشخاص

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