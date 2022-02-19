هل الزواج عدة مرات علامة على اضطراب الشخصية؟.. أخصائية نفسية توضح

الزواج يستحق الاحتفال، حتى لو قمت بذلك مرتين أو ثلاث مرات أم أربعة، في أي مرحلة يصبح ربط العقدة علامة على أن شيئًا ما ليس صحيحًا تمامًا.. هل يمكن أن يكون حتى إدمان؟.

تعتقد أندريا سارتور أخصائية علم النفس أنه نعم يمكن أن يكون شخص ما مدمنًا على الزواج وعادة ما يكون هناك سبب أعمق وراء شعور الشخص بالحاجة إلى الزواج بسرعة، حتى عندما تفشل العلاقات السابقة.

وفقا لموقع مترو في بعض الأحيان عندما يتزوج شخص ما بشكل معتاد عدة مرات فقد يكون ذلك بسبب اضطراب الصحة العقلية الأساسي، أو اضطراب الشخصية.

تقول أندريا: 'قد تكون بعض القضايا مرتبطة بالمشاكل الزوجية العامة في كل حالة، حيث يكون هناك القليل من التواصل ويقرر الزوجان التخلي بسرعة كبيرة عن زواجهما دون تلقي المساعدة في وقت مبكر، وفي كثير من الحالات بمجرد أن يشعر الزوجان بأن فترة شهر العسل قد انتهت، فإنهما يبدأن في الانقطاع عن الحب وليس لديهما الأدوات ولا الدافع للحفاظ على زواجهما.

لا يعني أي من هذا أنه يجب عليك استبعاد شخص رائع تلقائيًا لمجرد أنه تزوج عدة مرات من قبل، ما تحتاج إلى الانتباه إليه، هو ما إذا كانت سلسلة الزيجات هذه تكشف عن مشكلة أكبر.

تخبرنا أندريا "الجزء الخطأ هو عندما لا يكون لدى الشخص حدود جسدية وعاطفية مناسبة، يقوم بتطوير مشاعر قوية في وقت مبكر والتخيل عن الحياة معًا كزوجين،وهي ليست الطريقة الصحيحة لبناء علاقة صحية وثقة، وهناك علامة أخرى هي عندما يسعى الشخص عمدًا إلى التحقق من صحة عاطفته في وقت مبكر من العلاقة، يطرح أسئلة مثل" ما هي نواياك؟ " و"إلى أين تتجه هذه العلاقة؟".