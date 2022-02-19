السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يناقش مقترحات تطوير مركز قسطرة القلب (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت، عددا من مقترحات تطوير مركز قسطرة القلب، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة والنائب جمال الشوري عضو مجلس النواب والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والدكتور ابراهيم حرب مدير مركز قسطرة القلب وعدد من عمد ومشايخ مطروح.

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وناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح مقترح توسعة مبنى  المركز الحالى بمستشفى مطروح العام رأسيا ليستوعب مزيدا من الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين مع تخصيص غرفة للمركز بقسم الاستقبال بمستشفى مطروح العام لتشخيص الحالات خاصة في الفترة المسائية. 

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 كما ناقش المحافظ دراسة مقترح تحويل الوحدة الصحية بالسنوسية إلى مركز لقسطرة القلب وعمل التوسعات اللازمة مع توفير الخدمة الطبية للأهالي، كذلك دراسة مقترح إنشاء مبنى جديد للمركز ووضع التصميمات اللازمة بما يتوافق مع طبيعة دوره الطبى ومخاطبة وزارة الصحة.

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وأوضح الدكتور إبراهيم حرب، مدير مركز قسطرة القلب بمطروح، أنه تم إجراء ٣٣٠ عملية خلال ٣ أشهر منها ٣٠ عملية قلب مفتوح و٣٠٠ عملية قسطرة، مع وجود استشاريين قلب لتشخيص الحالات وتوافر ٤ أجهزة إيكو مع تواجد طبية إيكو أطفال أسبوعيا لتشخيص حالات الأطفال للتيسير على الأهالي مشقة السفر خارج المحافظة، واسراع المركز في إجراء العمليات الجراحية قبل دورها بقوائم الانتظار. 

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جاء ذلك في إطار جهود محافظة مطروح للارتقاء بمنظومة الصحة وتقديم مزيد من الخدمات الطبية والتيسير على المواطنين.

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محافظ مطروح العمليات الجراحية مركز قلب مطروح مطروح التيسير علي المواطن

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