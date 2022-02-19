السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هانى ضاحى يتفقد أرض إنشاء مقر نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر

وفد النقابة
وفد النقابة

تفقد وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسي مصر، الأرض التي تم شرؤاها في مدينة الاقصر وذلك لإنشاء مقر لنقابة المهندسين هناك.

ضم الوفد المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام لنقابة المهندسين والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والمهندس الاستشاري هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة.


وأعرب ضاحي عن سعادته بأن يتم إنشاء مقر لنقابة الاقصر الوليدة لافتا أن النقابة كانت تستأجر مقر مؤقت لتقديم الخدمات لمهندسي الاقصر.

فيما تقدم المهندس محمد حسن رئيس النقابة الفرعية بالأقصر بخالص تقديره لجهد النقابة الحالي برئاسة المهندس هانى ضاحى لسعيهم مع مجلس النقابة الفرعية بالأقصر لسرعة شراء الارض وإنهاء الإجراءات الخاصه بها.

القاهرة الجديدة العلاقات العامة فيروس كورونا المهندسين نقابة المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«الإفتاء» ترد على المُشكِّكين فى رحلة «الإسراء والمعراج»

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ15 ألف مستفيدة من حملة «حقك تنظمى» بقنا

طيار مصرى حديث إنجلترا بـ«هبوط خرافى» فى مطار هيثرو

«التعليم» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا لسوء الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟