هانى ضاحى يتفقد أرض إنشاء مقر نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر

تفقد وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسي مصر، الأرض التي تم شرؤاها في مدينة الاقصر وذلك لإنشاء مقر لنقابة المهندسين هناك.

ضم الوفد المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام لنقابة المهندسين والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والمهندس الاستشاري هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة.



وأعرب ضاحي عن سعادته بأن يتم إنشاء مقر لنقابة الاقصر الوليدة لافتا أن النقابة كانت تستأجر مقر مؤقت لتقديم الخدمات لمهندسي الاقصر.

فيما تقدم المهندس محمد حسن رئيس النقابة الفرعية بالأقصر بخالص تقديره لجهد النقابة الحالي برئاسة المهندس هانى ضاحى لسعيهم مع مجلس النقابة الفرعية بالأقصر لسرعة شراء الارض وإنهاء الإجراءات الخاصه بها.