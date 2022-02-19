إصابة شخصين في تصادم سيارة بـ«توكتوك» بأبو النمرس

تستكمل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في إصابة شخصين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بأبو النمرس.

وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالحادث، وأمر بنقل المصاب والمتوفى إلى المستشفى.

والبداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة الي موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بقرية منيل شيحه - أبو النمرس.

وبإجراء التحريات تبين إصابة شخصين تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.