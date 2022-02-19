تعديل موعد مقابلات المتقدمين لمسابقة وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019

أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، تعديل موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعة 2019، والتي تجرى بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، ليكون كالتالي:

موعد مقابلات المتقدمين لمسابقة وظيفة معاون نيابة إدارية

من اللجنة الأولى وحتى الثامنة الحضور في تمام الساعة 9 صباحًا، ومن اللجنة التاسعة وحتي السادسة عشر الحضور في تمام الساعة 11 صباحًا بذات الأيام المحددة سابقًا، اعتبارًا من الأحد الموافق 20-2-2022.

وتؤكد النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة والتي تتضمن الآتي:

الحضور قبل الموعد المحدد لكل متقدم بساعة على الأقل و المعلن على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

الدخول من بوابة رقم (2) بأصل بطاقة الرقم القومي.

عدم حمل الهاتف المحمول خلال إجراء المقابلة الشخصية.

الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من ڤيروس كورونا والتي تشمل ارتداء الكمامة وواقي الوجه ومراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي.

رابط موقع النيابة الإدارية للاستعلام عن موعد المقابلات لدفعة ٢٠١٩

ويمكن للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية الاستعلام عن موعد المقابلات من خلال الرابط التاليمن «هنا».

رابط موقع مجمع نيابات القاهرة الجديدة على تطبيق (Google map)

30°01'16.5"N 31°25'38.6"E (من هنا)