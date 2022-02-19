السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي نادي الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، مساء يوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، موسم 2021-2022.

وتعادل نادي الزمالك إيجابيا في افتتاح المباريات في دور المجموعات على استاد القاهرة أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 2-2، فى الجولة الأولى لدور المجموعات، بينما خسر ساجرادا من الوداد المغربي بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك المصري وساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب 11 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

تبث منافسات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports HD3.

معلق مباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

أسندت شبكة بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة الزمالك وساجرادا فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمعلق التونسي عصام الشوالي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة بي إن سبورت 3 على نايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11013
  • معدل الاستقطاب: H.
  • معدل الترميز :27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كيفية تنزيل تردد قناة بى إن سبورت beIN SPORTS على النايل سات

من جهة أخرى، تنقل قناة غانا TV3 مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى بشكل مجاني عبر القمر أسترا، ويمكن استقبال إشارة هذه القناة من خلال التردد التالي:

تردد قناة GHANA TV3 المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا

  • القمر الصناعي: أسترا
  • التردد: 12522.
  • معامل الترميز :27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • تصحيح الخطأْ 3/4.

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ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

  1. الواد المغربى برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة
  2. بترو أتليتكو الأنجولي برصيد 1 نقطة من مباراة واحدة
  3. الزمالك المصري برصيد 1 نقطة من مباراة واحدة
  4. ساجرادا الأنجولى برصيد 0 من مباراة واحدة

تناولنا فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا حيث تنقل المباراة عبر  تردد قناة بي إن  سبورت 3 على نايل سات مشفرة وكذلك تردد قناة GHANA TV3 المفتوحة، مع خالص التمنيات لنادي الزمالك بتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي من البطولة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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