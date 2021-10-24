الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيفية تنزيل تردد قناة بى إن سبورت beIN SPORTS على النايل سات

قناة بي ان سبورت
قناة بي ان سبورت

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن تردد قناة بي إن سبورت على النايل سات، التي تذيع مباريات كرة القدم والدوري الإنجليزي، ومحطة بي إن سبورت متخصصة في عرض المحتوى الرياضي، ويضم العديد من البرامج والاستديوهات التحليلية، كما تعرض خطط المباريات والدوريات العربية وتتناول جميع الاخبار الرياضية التي يهتم بها الجمهور، في الوطن العربي وعلى مستوى العالم.  

وتعد قناة بي إن سبورت من أفضل المحطات الرياضية التي استطاعت جذب قاعدة جماهيرية ضخمة، ولمن يرغب من المواطنين ومشجعي كرة القدم تنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات، ويتبع التقرير التالي الذي يحتوي على المعلومات والتفاصيل عن محطة بي إن سبورت. 

 

كيفية تنزيل تردد قناة بي إن سبورت على النايل سات

 

يمكن للمواطنين الذين يرغبون في تنزيل قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي النايل سات، اتباع الخطوات التالية: 

- يجب على المواطن الذي يرغب في تنزيل تردد قناة بي إن سبورت، الدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو "menu"، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب التردد القناة وهو 11054، ويكون معدل الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

- ثم يضغط المشاهد على "بحث"، حتى يتمكن جهاز الرسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة بي إن سبورت على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المواطن على كلمة حفظ.

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وخلال التقرير السابق يمكن للمواطنين تنزيل تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي النايل سات، وتضم المحطة العديد من البرامج والاستديوهات التحليلية التي تتناول أهم الأخبار والأحداث الرياضية وخطط المباريات على مستوى الوطن العربي، والعالم. 

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