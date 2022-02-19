بتهمة البلطجة.. حبس عاملة نظافة بفاقوس 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة فاقوس العامة، حبس عاملة نظافة بمجلس مدينة فاقوس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لها ممارسة أعمال البلطجة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس بالقبض على "نجلاء ح إ ح" - 55 عامًا - عاملة نظافة بمجلس مدينة فاقوس بنظام التعاقد، وذلك على خلفية اتهامها بالقيام بأعمال البلطجة، في واقعة المحضر رقم 470 إداري قسم شرطة فاقوس لسنة 2022، وتم إحالتها للنيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.

وكانت النيابة العامة بفاقوس قد أمرت باستدعاء المتهمة، ووجهت لها إتهام القيام بأعمال البلطجة، على خليفة البلاغ المحرر ضدها فى واقعة وفاة "عواجة م س" - 65 عامًا - مقيم دائرة مركز فاقوس، حرقًا لقيامه بإشعال النيران بسيارته وهو بداخلها إثر تعرضه لأعمال بلطجة وترويع من المتهمة إثر قيامها بفرض سيطرتها على موقف تحميل السيارات بخط الصالحية بالمدينة، وحدوث مشادة بينها وبيَّن السائق بسبب تحميل الركاب فقام على إثرها بإشعال النيران بنفسه وتوفي متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجات الأولى، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.