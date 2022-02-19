السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتهمة البلطجة.. حبس عاملة نظافة بفاقوس 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس عاملة
حبس عاملة

قررت نيابة فاقوس العامة، حبس عاملة نظافة بمجلس مدينة فاقوس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لها ممارسة أعمال البلطجة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس بالقبض على "نجلاء ح إ ح" - 55 عامًا - عاملة نظافة بمجلس مدينة فاقوس بنظام التعاقد، وذلك على خلفية اتهامها بالقيام بأعمال البلطجة، في واقعة المحضر رقم 470 إداري قسم شرطة فاقوس لسنة 2022، وتم إحالتها للنيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.

وكانت النيابة العامة بفاقوس قد أمرت باستدعاء المتهمة، ووجهت لها إتهام القيام بأعمال البلطجة، على خليفة البلاغ المحرر ضدها فى واقعة وفاة "عواجة م س" - 65 عامًا - مقيم دائرة مركز فاقوس، حرقًا لقيامه بإشعال النيران بسيارته وهو بداخلها إثر تعرضه لأعمال بلطجة وترويع من المتهمة إثر قيامها بفرض سيطرتها على موقف تحميل السيارات بخط الصالحية بالمدينة، وحدوث مشادة بينها وبيَّن السائق بسبب تحميل الركاب فقام على إثرها بإشعال النيران بنفسه وتوفي متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجات الأولى، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

نيابة فاقوس العامة حبس عاملة نظافة مجلس مدينة فاقوس ممارسة أعمال البلطجة مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

طيار مصرى حديث إنجلترا بـ«هبوط خرافى» فى مطار هيثرو

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

«حق الكد والسعاية».. كل ما تريد معرفته عن فتوى شيخ الأزهر

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟