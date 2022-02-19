متابعة توسعات الطريق الدائري بالمريوطية وإزالة كافة المعوقات للتنفيذ

قام الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية، بجولة تفقدية لمتابعة مشروع توسعة الطريق الدائري وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة للمشروع وأعمال تحويلات المرافق الجارية وجاري المتابعة.

تأتي الأعمال في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال التوسعات للطريق الدائري نطاق منطقة المريوطية والتعاون مع الشركات المنفذة لإزالة المعوقات.

كان كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير الطرق والمحاور لتسهيل حركة المواطنين.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بتنفيذ أعمال إزالة الإشغالات الثابتة والتند والحواجز الخرسانية والحديدية والتعديات من على الطريق العام التى تعيق أعمال توسعة ورصف شارع الاعتماد، إضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بمتابعة استكمال أعمال إزالة البروز والتعديات وتوسعة شارع بورسعيد، وذلك تجهيزاً لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، حيث تم تنفيذ أعمال دك التربة الرملية والتسوية والتمهيد بشارع طريق 11 قبل تنفيذ أعمال الرصف، حيث تم توجيه كافة المعدات الخاصة بعمليات التمهيد والتسوية وذلك بمتابعة من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.

وشنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وقد قامت محافظة الجيزة بإزالة ٣٥ حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحي الوراق ومراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر وأبو النمرس.