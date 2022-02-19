السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين بالواحات البحرية

إسعاف
إسعاف

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر، في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل بطريق أكتوبر الواحات، وجرى نقل المصاب وجثمان المتوفى إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع حطام الحادث.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل بطريق أكتوبر الواحات اتجاه أكتوبر قبل الريست، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين وقع حادث تصادم بين سيارتين نتج عنه مصرع أحد الأشخاص بينما أصيب آخر جرى نقل المصاب إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم سيارة طريق أكتوبر الواحات مستشفي الشيخ زايد المركزي الإدارة العامة للمرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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