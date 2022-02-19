الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم وصلة دهشور بالجيزة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مصابي حادث تصادم وقع بطريق وصلة دهشور، في الشيخ زايد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لكشف ملابسات الحادث، وذكروا أنهم فوجئوا بسيارة تنحرف للاتجاه المعاكس وتصطدم بعدد من السيارات.

وذكروا أن الحادث أسفر عن انقلاب سيارة، وحدوث تلفيات كبيرة بعدد آخر من السيارات.

ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، والتحفظ على قائد السيارة المتسببة في التصادم، والاستماع لأقوال شهود عيان.

ووقع حادث تصادم بوصلة دهشور، بمدينة الشيخ زايد في الجيزة، مما أسفر عن وفاة شخص، وإصابة آخرين، وتبيَّن من خلال المعاينة أن سيارة ملاكي انحرفت عن الطريق واصطدمت بـ 4 سيارات في الاتجاه الآخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق وصلة دهشور، في مدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيَّن أن سيارة ملاكي ماركة "بي إم دبليو"، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وانحرفت عن الطريق للاتجاه الآخر، واصطدمت بـ4 سيارات، مما أسفر عن مصرع أحد قائدي السيارات، وإصابة آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.