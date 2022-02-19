السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم وصلة دهشور بالجيزة

اسعاف
اسعاف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مصابي حادث تصادم وقع بطريق وصلة دهشور، في الشيخ زايد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لكشف ملابسات الحادث، وذكروا أنهم فوجئوا بسيارة تنحرف للاتجاه المعاكس وتصطدم بعدد من السيارات.

وذكروا أن الحادث أسفر عن انقلاب سيارة، وحدوث تلفيات كبيرة بعدد آخر من السيارات.

ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، والتحفظ على قائد السيارة المتسببة في التصادم، والاستماع لأقوال شهود عيان.

ووقع حادث تصادم بوصلة دهشور، بمدينة الشيخ زايد في الجيزة، مما أسفر عن وفاة شخص، وإصابة آخرين، وتبيَّن من خلال المعاينة أن سيارة ملاكي انحرفت عن الطريق واصطدمت بـ 4 سيارات في الاتجاه الآخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق وصلة دهشور، في مدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيَّن أن سيارة ملاكي ماركة "بي إم دبليو"، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وانحرفت عن الطريق للاتجاه الآخر، واصطدمت بـ4 سيارات، مما أسفر عن مصرع أحد قائدي السيارات، وإصابة آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة حادث تصادم وصلة دهشور الشيخ زايد انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

مصرع 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة الإجرامية بالدقهلية واستشهاد ضابط شرطة

«حق الكد والسعاية».. كل ما تريد معرفته عن فتوى شيخ الأزهر

الذعر يقتل أحيانا.. أطباء يحذرون من الآثار النفسية الممتمدة للجائحة

فتاة تشعل النار في جسدها بجوار محطة مترو مارجرجس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟