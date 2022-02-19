استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية بترعة فى كرداسة، وذكروا أنهم خلال مرورهم بجوار الترعة، شاهدوا الجثة طافية، فتمكنوا من تتبعها وإبلاغ مركز شرطة كرداسة.

وتبين من خلال مناظرة الجثة، عدم وجود شبهة جنائية، وتم العثور بملابس الشاب المتوفى على نقود، وأقراص دوائية لعلاج الأمراض النفسية بملابس الشاب، كما تبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود أى إصابات ظاهرية بها.

وتنتظر جهات التحقيق تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخير لكشف هوية الشاب، بالإضافة إلى توزيع نشرة بأوصافه على الأقسام الشرطية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة فى كرداسة، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبدالكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية، لا توجد به إصابات ظاهرية، يرتدى كامل ملابسه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ فحص بلاغات التغيب وتوزيع نشرة بأوصاف الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.