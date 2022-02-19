مترجمات واعدات.. يناقشن مستقبل الترجمة بمنتدى الثقافة والإبداع

يستضيف مركز الإبداع الفني بالقاهرة ـبساحة الأوبرا، ندوة جديدة من منتدى الثقافة والإبداع، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة هذا الشهر عنوان "مترجمات واعدات.. تجارب شبابية"، وذلك في السادسة مساء غدا الأحد 20 فبراير.

يدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر والمشرف علي المنتدى، ويستضيف ثلاثة من المترجمات الواعدات وهن: ماريان فخري والتي تترجم من الإيطالية، وتتحدث عن ترجمتها "ميساء في زمن العباقرة.. نمرة كليوبترا" وكذلك مشاركتها في مشروع ترجمة أعمال من "المسرح الإيطالي المعاصر" الصادر عن سلسة آفاق بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

المترجمة نجوي عنتر الحاصلة علي ليسانس آداب قسم اللغة الأسبانية وآدابها بجامعة القاهرة، وصدر لها مؤخرا ترجمة بعنوان " نظرية السلطعون وقصص أخرى"، وهي مختارات من الأدب الناطق بالأسبانية، كما سبق وصدر لها في سلسة آفاق الترجمة كتاب "مختارات من قصص انا ماريا".

والمترجمة شيماء حسن، والتي قامت بترجمة كتاب "رسائل ياكوبو أورتيس الأخيرة" من الإيطالية، وهي خريجة ليسانس آداب قسم اللغة الإيطالية بجامعة القاهرة.

وتدور الندوة عن مستقبل الترجمة، وإشكالياتها المتعددة وكيف يمكن مواجهتها.

جدير بالذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدي - الذي يقام شهرياً- أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.

وانطلقت فعاليات منتدى الثقافة والإبداع 27 ديسمبر2020، بسينما مركز الإبداع الفني (بساحة الأوبرا)، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

واستهل المنتدى فعاليات الجلسة الأولي تحت عنوان "نجيب محفوظ.. رؤى جديدة" في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل وتحدث فيها كل من محمد شعير، طارق الطاهر، أيمن الحكيم، ويديرها الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى.