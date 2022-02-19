إسبانيا تسجل 30 ألفًا و615 إصابة جديدة بكورونا و288 وفاة

سجلت إسبانيا 30 ألفًا و615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



كما سجلت البلاد 288 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى عشرة ملايين و809 آلاف و222 إصابة، والوفيات إلى 97 ألفًا و998.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أيضًا أنه تم إعطاء 95 مليونًا و325 ألفًا و208 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.



وتلقى 38 مليونًا و802 ألف و554 من السكان تطعيمًا كاملًا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 42. 82%.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.