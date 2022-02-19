وباء ما بعد كورونا.. هل يشهد العالم جائحة جديدة؟.. بيل جيتس يجيب

كشف الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، مجددا عن توقعاته بشأن نهاية وباء كورونا الذى تسبب فى وفاة الملايين حول العالم.

وقال جيتس في لقاء مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن مخاطر الإصابة بكورونا انخفضت بشكل كبير، مشيرا إلى إمكانية نشوء وباء جديد من فيروس مختلف عن كورونا.

وتابع جيتس "التقدم في التكنولوجيا الطبية سيمكن العالم من مكافحة الوباء القادم، إذا تم الاستثمار والتحضير لمجابته منذ الان، مستدركا ستكون هناك جائحة أخرى، والعامل الممرض سيختلف في المرة القادمة".

ولفت الملياردير الأمريكى إلى أنه عقب مرور عامين على انتشار جائحة الفيروس التاجي، فإن أسوأ اثاره تلاشت مع اكتساب أعداد كبيرة من سكان العالم لمستوى معين من المناعة، هذا إلى جانب تضاؤل شدته أيضا مع أحدث متغير أوميكرون.

وأشار جيتس إلى أن الوقت قد فات بالفعل للوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية بتلقيح 70 % من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022، إذ تلقى 61.9% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

وطالب جيتس بضرورة تحرك العالم بشكل أسرع في المستقبل لتطوير وتوزيع اللقاحات، داعيا الحكومات إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

واختتم جيتس حديثه قائلا "تكلفة الاستعداد للوباء القادم ليست كبيرة، إذا كنا عقلانيين، فسنكون قادرين على احتواء آثار ذلك الوباء في وقت قصير".

توقعات بيل جيتس فى ديسمبر الماضى..

وفى تصريحات سابقة، طغت على توقعات جيتس بشأن العام 2022، سمة متفائلة، على عكس تنبؤاته السابقة.

ولفت جيتس، إلى أن المرحلة الحادة لوباء كورونا ستنتهى خلال العام الجارى، معتبرا أيضا ظهور متغير أوميكرون مثيرا للقلق.

وقال جيتس على مدونة جيتس نوتس، "قد يكون من الحماقة إجراء تنبؤ اخر، لكنني أعتقد أن المرحلة الحادة للوباء ستنتهي في وقت ما في عام 2022.

وتابع مؤسس مايكروسوفت "في غضون عامين، آمل أن تكون المرة الوحيدة التي يتعين عليك فيها التفكير حقا في الفيروس هي عندما تحصل على لقاح مشترك لفيروس كورونا والإنفلونزا كل خريف".

تحذيرات جيتس من خطر عودة كورونا..

وكان بيل جيتس نفسه، قد حذر قبل عام، من خطر عودة وباء كورونا بقوة عام 2022، قائلا "ما لم نساعد الدول الأخرى على التخلص من هذا المرض، وما لم ننجز مستويات تطعيم واسعة في بلدنا، فإن خطر عودة الوباء قائمة."

واتسم حديث جيتس وقتها بالواقعية، ورغم إشادته باللقاحات المعلن عنها فقد حذر من خطر العودة إلى المربع الأول.