«التخطيط»: 828.5 مليون جنيه استثمارات للخدمات الصحية بكفر الشيخ خلال العام

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خريطة توزيع الاستثمارات العامة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022.

وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقاً لتقرير صادر عنها، إلى استحواذ قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بقيمة 978,3 مليون جنيه بنسبة 22,9%، يليه قطاع النقل بقيمة 841,2 مليون جنيه بنسبة 19,8%، وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 828,5 مليون جنيه بنسبة 19,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 656 مليون جنيه بنسبة 15,4%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 417 مليون جنيه بنسبة 9,8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 535,1 مليون جنيه بنسبة 12,6%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة كفر الشيخ في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه 485,2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 200 مليون جنيه لتطوير المناطق والأسواق، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 92 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 165 مشروعًا في مشروعات خاصة برصف طرق متفرقة بطول 123,5 كم، تطوير ورفع كفاءة واستكمال وحدات المرور بمراكز الرياض، بلطيم، قلين، بيلا، كفر الشيخ، إلى جانب مشروعات رفع وتطوير مجازر، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 9 مشروعات تنموية منها استكمال تشطيبات مستشفى الطواريء بجامعة كفر الشيخ، إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى جامعة كفر الشيخ.

وكان حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة كفر الشيخ قد بلغ 4.3 مليار جنيه لتتفيذ 328 مشروعًا، بخطة عام 21/2022 تبلغ 4,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 43% عن خطة عام 20/2021.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح "خطة المواطن" الخاصة بعامي "19/2020" و"20/2021" على موقعها الإلكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.