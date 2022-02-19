أول مارس.. «الطاقة العالمي» يناقش ثورة تكنولوجيا النووي

يعقد مركز سياسة الطاقة العالمية Energy policy center on global منتدى ثورة تكنولوجيا الطاقة النووية، وهي سلسلة ندوات عبر الإنترنت يستضيفها بول دبار، زميل زائر متميز في مركز سياسة الطاقة العالمية CGEPووكيل وزارة العلوم السابق في وزارة الطاقة الأمريكية، وذلك في الأول من مارس المقبل 2022.

وتركز السلسلة على المناقشات الصريحة والعملية والعلمية والتكنولوجية حول آفاق التقنيات الجديدة في عالم الطاقة. ستجمع كل جلسة خبراء للتركيز على تكنولوجيا طاقة مختلفة. سيشترك في استضافة هذه الجلسة الدكتور مات بوين ، الباحث العلمي في CGEP.

لقد تطورت تقنيات الطاقة في العشرين عامًا الماضية بشكل كبير، ولم يكن الكثير مما يتم نشره حاليًا ، بما في ذلك التقنيات السائدة الآن مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والحفر المتقدم ، متاحًا تجاريًا في الماضي غير البعيد. في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية ، طور البحث والتطوير العام والخاص بشكل كبير قائمة طويلة من التقنيات الجديدة التي أصبحت الآن قادرة على المنافسة بدون حوافز حكومية.

يركز الكثير من الحوار الحالي من صانعي سياسات الطاقة على التقنيات الحالية ؛ يعالج هذا المنتدى بدلاً من ذلك ما هو التالي في التقنيات الجديدة والناشئة. يساعد المنتدى في إعلام الجمهور بحالة التقنيات المختلفة، وآفاقهم في تقديم المزيد من المساهمات في مزيج الطاقة، وكيف ينبغي زيادة استثمار هذه التقنيات.

ستركز المناقشة على حالة التطور النووي المتقدم والسياسات التي ساعدت في وصول قطاع الطاقة النووية إلي ما هو عليه اليوم، كما سيناقش أيضًا ماهية السياسات الإضافية، سواء في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي، التي تعتبر مهمة لمواصلة الزخم لآفاقها.