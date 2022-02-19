السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

وفقا لخبراء الموضة.. أخطاء يرتكبها معظمنا دون أن ندرك

الموضة
الموضة

حدد موقع“brightside”  مجموعة من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الفتيات في الأزياء الشتوية وكيف يمكن تجنبها.

عدم ارتداء وشاح بجاكيت شتوي أو ربطه بإحكام شديد

9 أخطاء لباس خارجي يرتكبها معظمنا دون أن يدركوا ذلك

الجمع بين معطف أو سترة أسفل مع رقبة عارية في كثير من الأحيان يفسد المظهر لأن هذه الفجوة تظهر جميع طبقات الملابس تحت ملابسنا الخارجية، وتخلق انطباعًا بعدم الاكتمال.

 يوصي خبراء الموضة باستكمال ملابسنا الخارجية مع وشاح مطابق، سيضيف الأناقة والأنوثة إلى إطلالتنا، ومن الأفضل عدم ربط الوشاح بإحكام شديد حتى لا تفصل الرأس بصريًا عن الجسم سيعطي هذا المظهر خفة ونضارة معينة.

خلق مظهر غير متوازن مع معاطف الفرو الصناعي

9 أخطاء لباس خارجي يرتكبها معظمنا دون أن يدركوا ذلك

هناك العديد من التفاصيل التي يجب مراعاتها لتبدو الأطلالة أنيقة مع معطف الفرو. توصي كلوي أوهايون، متخصصة في خزانة الملابس ومصممة أزياء، بما يلي:

ضعي في الاعتبار طول المعطف. يميل المعطف متوسط ​​الطول أو الطويل إلى المظهر الرسمي بشكل أكبر، بينما يكون المعطف القصير أكثر عارضة،  ولكن إذا كنت ترغبين في ارتداء معطف قصير في سياق رسمي، فما عليك سوى إقرانه بفستان متوسط ​​الطول، أو دمجه مع بنطال وحذاء بكعب عالي.

ارتدِ الحد الأدنى من الإكسسوارات لإضفاء  مظهر رسمي 

9 أخطاء لباس خارجي يرتكبها معظمنا دون أن يدركوا ذلك

 بدلاً من ارتداء الإكسسوارات الضخمة، من الأفضل اختيار العديد من الإكسسوارات الرفيعة والبسيطة أو قطعة واحدة كبيرة من المجوهرات على سبيل المثال .يمكنك ارتداء عدة أساور صغيرة وخاتم وأقراط، إذا كنت لا تخطط  لارتداء ملابس يومية، فإن ارتداء ساعة يد ضخمة وأقراط دائرية سيساعدك على أن تبدين أنيقًا. للحصول على مظهر أكثر جرأة، يمكنك استكمال مظهرك بقبعة داكنة ونظارات شمسية.

9 أخطاء لباس خارجي يرتكبها معظمنا دون أن يدركوا ذلك

حمل حقيبة صغيرة

9 أخطاء لباس خارجي يرتكبها معظمنا دون أن يدركوا ذلك

السترات المنتفخة جيدة بشكل خاص في الطقس البارد ومع ذلك، من الصعب جدًا ارتداء حقائب متقاطعة مع أحزمة رفيعة مع هذه السترات علاوة على ذلك، يمكن للحقائب الصغيرة على خلفية سترة ضخمة أن تجعل الصورة الظلية ضخمة بصريًا، توصي ماريان ثيودورسن، خبيرة الحقائب الإسكندنافية من Vogue ، باختيار نسخة أكبر حجمًا من حقيبة الحمل الكلاسيكية المبطنة.

الجمع بين لباس خارجي وتنورة صغيرة بشكل غير صحيح

9 أخطاء لباس خارجي يرتكبها معظمنا دون أن يدركوا ذلك

في كثير من الأحيان ، ترتدي الفتيات التنورات القصيرة مع سترة أو معطف من الفرو الصناعي يُظهر أرجلهن النحيلة في الشتاء لا يبدو جيدا من الناحية الجمالية لأن التنورة غير مرئية على أي حال وقد يخلق المظهر العام انطباعًا بأنه لا يوجد شيء تحت الملابس الخارجية لهذا السبب يعتقد مدرب الأناقة Aloïs Guinut أن أفضل مكمل  تنورة القصيرة هو لباس خارجي أطول - ميدي أو ماكسي.

إضفاء التناقض على المظهر بغطاء رأس غير مناسب

9 أخطاء لباس خارجي يرتكبها معظمنا دون أن يدركوا ذلك

ليس فقط أي قبعة تبدو جيدة مع سترة الشتاء وفقًا للخبراء ، فإن بعض القبعات، مثل القبعات، تبدو في غير مكانها مع سترة أسفل من الأفضل ارتداء هذه الإكسسوارات مع معطف أو معطف واق من المطر.

جاكيت قصير مع كنزة صوفية طويلة

9 أخطاء لباس خارجي يرتكبها معظمنا دون أن يدركوا ذلك

تقول سالي ماكجرو أن طول سترة أو معطف الشتاء يجب أن يكون كافياً لتغطية جميع طبقات الملابس. تتناسب السترات أو السترات الصوفية الطويلة بشكل أفضل مع السترات الواقية من الرصاص بطول الركبة. هذا لأن السترة التي تظهر من تحت سترة قصيرة تبدو غريبة نوعًا ما وتقطع الجسم بصريًا إلى عدة أجزاء، مما قد يجعل الصورة الظلية تبدو غير متناغمة: ستبدو الأرجل أقصر والجسم يبدو أعرض مما هو عليه بالفعل.

فصل الشتاء السيدات التنسيق للظهور بشكل ملفت الثقيلة شي أساسي عدم ارتداء وشاح الأخطاء التي ترتكبها الفتيات مظهرهن الشتوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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