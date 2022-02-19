في ظل انتشار كورونا.. أفكار ذكية لديكور العمل من المنزل

أظهر لنا وباء Covid-19 التطبيق العملي لإمكانية العمل من المنزل، ومع عمليات الإغلاق التي تم فرضها في جميع أنحاء العالم لاحتواء العدوى المخيفة، تحول رواد المكتب إلى العمل عن بُعد على هذا النحو، عندما ينتهي بك الأمر بقضاء الكثير من الوقت في المنزل، ويجب أن تجعل العمل من المنزل أكثر ملاءمة.

وفقا لخبراء الديكور في موقع “indian express” نستعرض أفكار ذكية لديكور العمل من المنزل

أضف لمسة من اللون إلى الحائط الخاص بك

سواء اخترت جدارًا للطلاء عليه أو تغطيته بورق حائط من اختيارك، فإن إحدى أسهل الطرق لجعل الغرفة تبدو جديدة هي وضع طبقة جديدة من الطلاء عليها، ويمكنك اللعب بألوان وأنسجة مختلفة لإضفاء مظهر مريح أكثر على الغرفة.

عمل مساحة خاصة

إذا كنت أحد أولئك الذين يعملون عن بعد وأنشأوا مكتبًا منزليًا وبدت مساحة مكتبك مزدحمة للغاية، ففكر في امتلاك مساحة عمل بسيطة تحتوي فقط على الأساسيات التي تحتاجها لإكمال عملك.

دع الضوء يدخل

من المؤكد أن مساحة العمل المشرقة والمشمسة تجعلك في مزاج أفضل، وتجعلك أكثر كفاءة في العمل إذا كان مكتب منزلك أو مكان عملك يحصل على الكثير من الضوء الطبيعي، ففكر في تركيب نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف أو أبواب منزلقة، اجعلها منجدة بالستائر ذات الألوان الفاتحة والداكنة لمظهر مريح.

الخضرة

العناية بالنباتات المنزلية أمر سهل إذا اخترت النباتات المناسبة. لتحديث ديكورك القادم، ضع في اعتبارك إضافة نباتات قليلة الصيانة مثل نباتات الأفعى أو العصارة أو الخيزران لجلب الراحة ومشاعر حسن الحظ في منزلك.

أضف أثاثًا ذكيًا إلى منزلك

إذا كنت تفكر في إضافة أثاث جديد إلى منزلك، ضع في اعتبارك أنه قد تضطر إلى العمل عن بُعد في المستقبل غير المنظور ومن ثم، اختر أثاثًا فعالاً من حيث التكلفة ومتعدد الاستخدامات، رف الأدراج الذي يمكن أن يتضاعف كطاولة، وسرير مع تخزين، وخزانة ملابس بحجرات مخفية، كلها طرق سهلة يمكنك من خلالها توفير مساحة في منزلك.