ضمن فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون.. الفلوجة الفلسطينية تبهر الجمهور

لليوم الرابع على التوالي، تتواصل فعاليات مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون، والذي يقام برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وهيئة التنشيط السياحي، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعي رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته حتى ٢٢ فبراير الجاري.

على مسرح فوزي فوزي قدمت فرقة المكسيك عروضاً فلوكلورية منها "بيرامنس" وبه بعض المقتطفات من "كونشيرس" وسيمفونية "كاليسكو، ومن المكسيك إلى مصر قدمت فرقة رضا مجموعة متنوعة من الرقصات الاستعراضية من زمن الفن الجميل، منها "الأقصر بلدنا، الحجالة، التحطيب"، واختتمت فرقة الفلوجة الفلسطينية باستعراضات "فلسطين، انتى روحى، دمى فلسطينى، دوس مأنت دايس، الشهيد، فلسطين تاج على الرأس، فلسطينى فلسطينى"، ولقد شهدت الفرقة تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وأقيم على مسرح مركز شباب غرب أسوان عرض فنى لفرقة أسوان للفنون الشعبية والتي قدمت استعراضاتها المعبرة عن البيئة النوبية منها "الأراجيد، الكاريك، الكف، النجرشاد"، إلى جانب فاصل غنائي للفنان حماده حربي، تلى ذلك عرض فنى لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية وتضمن إستكشات" آه ياللي، البحرية، السمسمية، بتغنى لمين يا حمام"، وبالتوازي قدمت فرقة بولندا على مسرح قصر ثقافة الرديسية رقصات "ناشونال دانس، سكند بولاند، زالوتين، سيك، ماتومويا، ماي مازر، زيانوكي"، إلى جانب عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية وقدمت استعراضات"التنورة، الفرح، السقايين".

وبقصر ثقافة السباعية قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية رقصات "نخل عالى، سامر التحطيب، البنت المنياوية، التنوره، فقرة آلات شعبية" تدريب ياسر فؤاد، كما قدم على مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين عرض فنى لفرقة فرقة الحرية الإسكندرانية تضمن تابلوهات "الصيادين، التنورة، صولو اسكندرانى، الزفة، تحيا مصر"، إلى جانب عرض فنى لفرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية وقدمت "الترحيب البدوى، الكف المصروفى، الرجال الصينى، الفرح السيوى"، فاصل غنائى للفنان ياسر الدربالى وسليمان عبد الله، فيما قدمت فرقة زيمبابوي أشهر رقصاتها الإفريقية وذلك على مسرح قصر ثقافة دراو.