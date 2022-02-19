السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ستولتنبيرج: أوروبا تشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة

ستولتنبيرج: أوروبا تشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة

ستولتنبيرج
ستولتنبيرج

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرج، إن أوروبا تشهد حاليا "أكبر حشد لقوات عسكرية" منذ الحرب الباردة، في إشارة للجنود الروس على الحدود الأوكرانية.

 

وأوضح ستولتنبيرج لقناة "زد دي إف" الألمانية أن الأمر "يتجاوز بكثير (إجراء) مناورات"، مضيفا أن "روسيا قادرة بالتأكيد (...) على مهاجمة" أوكرانيا.

 

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

 

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

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وائل لطفي

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