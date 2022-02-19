وزير المالية: منظومة التأمين الصحي الشامل تزيل عبئا ماليا ضخما عن المواطن

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تزيل عبئًا ماليًا ضخمًا عن المواطن.

وأضاف "معيط" خلال حواره مع برنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل كان معد لها جدول زمني 15 عامًا، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإنجازها في 10 سنوات.

وأوضح أن منظومة التأمين الشامل تتكلف 250 مليار جنيه إذا تم إدخال 100 مليون مواطن فيها، لافتًا إلى "أن مشروع التأمين الصحي حلم بالنسبة لنا، والإصلاح الذي يتم حاليًا يحتاج صبرًا، وما تم إنجازه في 7 سنوات يحتاج من 50 إلى 70 سنة لكي يتم تنفيذه".

وأشار وزير المالية إلى أن الأوضاع الاقتصادية، فى الدول المحيطة صعبة للغاية، وتعاني من نقص الخدمات العامة، مثل الكهرباء والسلع والأدوية.

وأوضح وزير المالية أنه بالرغم من الزيادة السكانية والظروف التي تمر بها الدولة، لكنها في بناء وتقدم مستمر، وتم معالجة مشاكل كبرى معالجة جذرية، مشيرًا إلى أن المشاريع التي أقيمت وفرت ملايين فرص العمل.

وقال إن الدين الخارجي لا يتم التعامل معه كرقم على الإطلاق، معقبًا: "اللي عليه دين 10 آلاف ودخله 100 ألف مش زي اللي دينه 10 آلاف ودخله 10 آلاف أيضًا".

وتابع وزير المالية، أنه في 30 يونيو 2017 بلغ دين مصر 108% من إجمالي الناتج المحلي، وأن إجمالي الدين قبل جائحة كورونا كان 90.6% من إجمالي الناتج المحلي، وكان مستهدف قبل الجائحة خفضه إلى 83% لولا الجائحة، لكنه ارتفع مرة أخرى لـ 91.6 بدلًا من 87% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال وزير المالية، إن انتشار كورونا سبب نقصًا في الإيرادات بنحو 400 مليار خلال سنتين، إضافة إلى أن المصروفات زادت لتدعيم القطاعات التي تضررت.