موقع كندى يدرج الفيوم فى قائمة أهم 6 مدن قديمة ويدعو لزيارتها

أدرج موقع "ذا ترافل" الكندي السياحي العالمي مدينة الفيوم المصرية في قائمة أهم 6 مدن قديمة تستحق الزيارة في العالم.

وقال الموقع: هناك العديد من المدن القديمة مازالت موجودة حتى الان وكانت شاهدة على أقدم الأسرار في البشرية.

وتابع الموقع: السفر حول العالم يعني اكتشاف أشياء كثيرة و مع السفر، يمكن للناس اكتشاف الجواهر الخفية في العالم وتعلم الكثير واختيار المكان الأكثر روعة هو أهم شيء بالنسبة للسائح الذي يرغب في السفر واكتشاف المزيدو تقدم المدن القديمة تجربة رائعة في التاريخ.

الفيوم.. مصر

وقال الموقع الكندي عن الفيوم، هي مدينة مصرية تقع على نهر النيل، وقد استضافت مستوطنات بشرية منذ عدة سنوات وكانت المدينة موطنًا للعديد من المجتمعات الزراعية منذ 5000 عام قبل الميلاد، ويظهر التاريخ أنه خلال 4000 قبل الميلاد، انخفض عدد سكان المدينة بشكل ملحوظ نتيجة للجفاف.

وعلى الرغم من تصنيفها كواحدة من اقدم المدن إلا أن المدينة بها عدد غير كيير من السكان في الوقت الحالي ولكن هناك العديد من عوامل الجذب للزوار والأشياء للتعرف على المدينة من الهياكل المتبقية.



أريحا.. الضفة الغربية

تعتبر مدينة أريحا ، التي يزيد عمرها عن 11000 عام ، من أقدم المدن في العالم وهي مدينة قديمة تحمل الكثير من التاريخ حيث تم تدميرها في عام 1500 قبل الميلاد وتعتبر مدينة اريحا من المواقع الأثرية في فلسطين.



دمشق.. سوريا

تعتبر مدينة دمشق في سوريا عاصمة الثقافة العربية، ومع ذلك، فهي من بين أقدم المدن في العالم. كانت المدينة مأهولة بالسكان حوالي القرن السابع قبل الميلاد. حتى الآن ، لا تزال المدينة التي يزيد عمرها عن 11000 عام مأهولة بالسكان.

نظرًا لحجم التاريخ الذي تحتفظ به مدينة دمشق ، فقد تم إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو.



حلب.. سوريا

توجد بين بلاد ما بين النهرين والبحر الأبيض المتوسط. إنها مدينة يبلغ عدد سكانها حاليًا أكثر من 4 ملايين شخص، ومع ذلك، تعد المدينة من أقدم المدن على مستوى العالم حيث يزيد عمرها عن 10000 عام.

يعود تاريخ المدينة إلى العصر الباليو البابلي و حملت المدينة لقب أكبر مدينة في سوريا لعدة عقود.



أرغو.. اليونان

من الصعب تصديق أن مدينة أرغو في اليونان أنها مدينة قديمة ولكنها كانت موجودة بالفعل منذ 7000 عام. إنها واحدة من أقدم المدن في اليونان.

وأفضل جزء هو أن المدينة كانت مأهولة بالسكان على مر السنين ويبلغ عدد سكانها حاليًا حوالي 22000 شخص. ومع ذلك ، فإن زيارة هذه المدينة ستكون متعة حقيقية للزائر لأنها لا تزال تحتوي على العديد من الآثار التي تحمل وتعرض بوضوح تاريخ المدينة.



أثينا.. اليونان

لا تزال أثينا واحدة من أقدم المدن على مستوى العالم، وقد تغير الكثير، ومع ذلك، لا تزال المدينة مأهولة بالسكان.

يعود تاريخ المدينة إلى 7000 قبل الميلاد عندما كانت مأهولة لأول مرة، كما أنها تعتبر مهد الحضارة الغربية وموطن الفلسفة، يقال إن المدينة سكنها أرسطو وسقراط وأفلاطون.