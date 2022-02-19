السبت 19 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف علي تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 19-2-2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 19-2-2022

الارصاد
الارصاد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى ثلوج على كاترين.


وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطـة بنسبة حدوث (40%:50% تقريبا) على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، علي فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث (50:60% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشـاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 10
الإسكندرية 16 10
وادي النطرون 17 10
طنطا 16 10
شبين الكوم 17 10
دمنهور 15 10
بلطيم 15 11
مطروح 16 11
السلوم 15 11
سيوة 17 09
بورسعيد 15 12
دمياط 15 10
الزقازيق 17 10
المنصورة 16 10
الإسماعيلية 17 09
السويس 16 10
العريش 16 11
رفح 15 10
رأس سدر 16 11
نخل 17 08
نويبع 19 15
طابا 20 14
كاترين 14 00
الطور 20 10
شرم الشيخ 21 16
الغردقة 21 16
مرسى علم 22 12
الفيوم 16 09
بني سويف 17 08
المنيا 17 07
أسيوط 18 07
سوهاج 19 08
قنا 18 09
الأقصر 20 09
أسوان 21 10
إدفو 21 11
أبوسمبل 21 11
الوادي الجديد 22 07
شلاتين 24 12
أبو رماد 24 12
حلايب 22 12
رأس حدربة 22 12

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