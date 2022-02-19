تقرير هندى يدعو لزيارة مصر كوجهة سياحية

دعا موقع" انديا " الهندي لزيارة مصر واعتبر مصر وجهة سياحية على مدار العام و ملاذ للمسافرين .

وقال الموقع الهندي: تشتهر مصر بالمتاحف والأهرامات، ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد المتاحف والأهرامات لأن مصر مليئة بالتاريخ.

أهرامات الجيزة

وقال الموقع عن أهرامات الجيزة: من أشهر مناطق الجذب السياحي في مصر هي أهرامات الجيزة ، وهي مُدرجة ضمن عجائب الدنيا السبع و تقع أهرامات الجيزة في منطقة الهرم وشيد قبر هرم خوفو من حوالي عام 2560 قبل الميلاد و يقال إنه الهرم المصري الوحيد الذي له ممرات هبوط وصاعد.

معبد كوم أمبو

تم تشييد المعبد المزدوج غير العادي خلال العصر البطلمي - استمر من 108 إلى 47 قبل الميلاد .

معبد فيلة أسوان

قال الموقع عن المعبد انه يعتبر من أكثر الأماكن السياحية شهرة في مصر و يقع هذا المعبد على جزيرة جميلة وجدرانه مغطاة بالهيروغليفية القديمةو تم بناء مجمع المعبد على جزيرة في نهر النيل بالقرب من أسوان.

وادي الملوك بالأقصر

يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل وهو من أشهر المواقع السياحية في مصر و لدي الاقصر أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم وتحتوي الأقصر على مقابر منحوتة في الصخور تعود للفراعنة القدماء.



الغردقة

من أكثر المدن زيارة في مصر ، وتقع الغردقة بجوار البحر الأحمر وتستقطب كل عام الكثير من السياح حيث يمكن الاسترخاء على الشاطئ والسباحة والغطس والغوص، واختتم الموقع قائلا: مصر هي وجهة سياحية على مدار العام وهي ملاذ للمسافرين.

جدير بالذكر أن الممثلة الهندية هينا خانا قد نشرت عبر موقعها على اانستجرام صورا لها في زيارة الأهرامات حيث أشادت بتجربة زيارتها لمصر وبالأهرامات مشيرة إلى أن الرحلة الى الأهرامات تمثل رحلة عبر الزمن.