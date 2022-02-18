«التكافل الاجتماعي وحياة كريمة».. محاضرات بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التكافل الإجتماعي وحياة كريمة" وأوضح عمرو عبد الصبور مفهوم التكافل الإجتماعي والتخفيف عن كاهل المواطن والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية والإرتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة والاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى وإشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابي فى مستوى معيشتهم.

قدمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "التنمية حق أجيال المستقبل" وتحدث على حسان عن التنمية وتعريفها المبسط وهى حق لكل جيل وحق عليه أيضا وتعريف الجيل وأسلوب حياته ومساحته وجودته، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان "آليات مواجهة العولمة الثقافية" وألقاها عمرو عبد الصبور وقال هل يشهد العالم قمة الديمقراطية والتعلم من التاريخ ونهاية العولمة وعالم ما بعد العولمة ونمو إقتصادي مستقر ووضع إطار لتسوية الديون وإعادة التموضع فى ظل تحالفات جديدة، وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "حقوق الوالدين" ألقاها الشيخ أحمد عبيدو وتحدث خلالها عن إكرام الوالدين و ضرورة الإحسان بالوالدين من أسس العبادة.

عقد إجتماع نادي الأدب بالقصر بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي وإستمعنا إلى قصة "رجوع" للشاعر محمد مصطفى الضبعاوي، وقصيدة "متكتفين" للشاعر حمدي موسى الخمساوي، بالإضافة إلى ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "على شجر الورد"، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية بعنوان "اهيئ روحي للعاصفة" للمؤلف عفت بركات وإلقاء الشاعر أحمد حسن، بالإضافة إلى ذلك أقامت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "كتب ورقية مهدت للثورة الرقمية" تأليف أحمد فاضل ألقاها علي محمود.

أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال وقصة عن "القراءة في إجازة نصف العام" أداء مني عبدالغني، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة إسنا فقرة هل تعلم أدارته فاطمة محمد مهران أمينة المكتبة بالقصر، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر وألقى قصيدة بعنوان "أنا طامع في العفو"، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة دوري ثقافي بين الأطفال في المعلومات العامة نفذته أسماء محمد، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل برنامج دورى ثقافى فى المعلومات العامة أدارته وفاء أبوالعلمين، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة صلصال عمل أشكال مختلفة للأطفال تنفيذ هند مصطفى.