الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائبة أمل سلامة تتضامن مع صحفية بعد كشف واقعة «عروس الإسماعيلية»

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

أعلنت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن دعمها وتضامنها الكامل مع الكاتب الصحفية  أميرة عبد الحكيم، الصحفية الزميلة بجريدة «البوابة نيوز»، التي تمكنت من كشف واقعة ضرب عروس الإسماعيلية من زوجها يوم زفافها فى الشارع، مؤكدة رفضها كافة أساليب التهديد من أهل العريس.

وطالبت النائبة الأجهزة المعنية بمحافظة الإسماعيلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الصحفية من تهديدات أهل العريس، واتخاذ التعهدات اللازمة بعدم التعرض لها، أو أهلها، خصوصًا وأن ما قمت به هو من صميم عملها الذى نفذته باحترافية وموضوعية تامة.

كما دعت النائبة نقابة الصحفيين وجموع الصحفيين بإعلان تضامنهم مع الكاتبة الصحفية أميرة عبد الحكيم، للحفاظ على هيبة الصحافة والصحفيين، فالصحفية لم تتعد على خصوصية أحد حيث أن الواقعة كانت فى الشارع وأمام الجميع.

في سياق آخر، أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بدعوة الأمام الأكبر أ.د أحمد الطيب بإحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة، قائلة:" تستهدف انصاف المراة وارجاع حقوقها إليها".

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