«أوقاف الأقصر» تفتتح مسجدى نجع أبوغريب وآل يعقوب (صور)

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إن المديرية، افتتحت اليوم، مسجد أبو غريب بكيمان المطاعنة بقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا.

وجاء ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وارتقى المنبر وألقى خطبة الجمعة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، وكانت بعنوان الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى.



وبين فيها وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر خلال الخطبة أن معجزة الإسراء والمعراج هى معجزة عظيمة يجب على كل مسلم أن يقتبس منها الدروس النافعة التى تعينه على أمر دينه ودنياه وآخرته.

حضر حفل الافتتاح النائب وائل زكريا الأمير عضو مجلس الشيوخ، والشيخ ابراهيم سليم محمود مدير إدارة أوقاف أصفون، بالإضافة إلى العديد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

كما تم افتتاح مسجد آل يعقوب بقرية زرنيخ بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، وقد ارتقى المنبر وألقى خطبة الجمعة الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية، وذلك بحضور الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية والشيخ حسن الأمير أحمد محمد مدير إدارة أوقاف إسنا.